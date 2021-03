The Flash 7x02 resucita a un importante personaje - THE CW

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

The Flash ha sorprendido en su último episodio con el regreso de un personaje aparentemente muerto. El segundo capítulo de la temporada 7, titulado The Speed of Thought, ha contado con un protagonista que no solamente murió, sino que lo hizo antes incluso de que empezara la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En The Speed of Thought, el Harrison Wells original de Tierra-1 regresa de entre los muertos. Justo antes de que el capítulo llegara a su fin, hay un flashback de otro episodio, titulado Once Upon a Time, en el que Reverse-Flash mata a Wells y le roba la cara. Una vez que Eobard Thawne drena por completo a Wells, abandona su cuerpo en una tumba poco profunda al lado de la carretera, dejándolo enterrado en el anonimato.

Una nueva secuencia muestra unas partículas verdes flotando alrededor de esa tumba. Estas partículas se combinan y crean un humano. Es entonces cuando aparece Wells, muy confuso, justo encima del lugar donde estaba enterrado. El personaje lanza un suspiro de alivio y sonríe mientras en la pantalla se puede leer: "Continuará".

El Harrison Wells original de Tierra-1 ha estado muerto desde mucho antes de que comenzara la serie. Thawne viajó en el tiempo justo antes de que Wells fundara STAR Labs y comenzara el periplo de Barry como The Flash. El personaje provoca un accidente que hiere a Wells y mata a su esposa, Tess Morgan, antes de asesinar a Wells para quedarse con su identidad. El Equipo Flash nunca conoció realmente al verdadero Wells.

Por el momento no está claro cómo ha regresado Wells del más allá, ya que él parece de lo más sorprendido. Los espectadores descubrirán más sobre el personaje en el próximo capítulo, titulado Mother, que se emitirá en The CW el 16 de marzo.