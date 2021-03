Así explica la temporada 7 The Flash los cambios el traje de Barry Allen

Imagen de la temporada 7 de The Flash - THE FLASH

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

The Flash ha vuelto a sorprender en la temporada 7 con un gran cambio en el traje de Barry Allen. Al igual que en los cómics, los superhéroes cambian su vestuario de vez en cuando para reflejar el tema de una nueva temporada o el arco de su personaje. Este es el motivo por el que el protagonista ha estrenado atuendo en los nuevos episodios.

Si bien The Flash no ha rehecho el traje de Barry, el atuendo ha sufrido cambios en la parte de la cabeza. En temporadas pasadas, siempre que Barry no usaba la máscara, generalmente quedaba colgando detrás de su cabeza. Pero a partir de la temporada 6, la capucha no aparece.

En el estreno de la temporada 7, The Flash finalmente resuelve ese detalle asegurando que la capucha de está controlada mediante nanotecnología. Lo único que tiene que hacer el protagonista es presionar un botón para que salga la capucha. El episodio no aclara quién es el responsable de este cambio, ya que Cisco Ramon no aparece en el episodio.

A lo largo de la serie se han introducido otros cambios como el Flash Ring, que le permite al protagonista guardar su traje. Lo único que falta por ver son las icónicas botas doradas de The Flash, algo que incluso Grant Gustin ha afirmado que querría lucir en el futuro. En cualquier caso, la ficción de The CW ha tratado en las últimas entregas acercarse lo máximo posible al traje que luce el superhéroe en los cómics.

La temporada 7 de The Flash está actualmente en emisión en The CW. La cadena ya ha renovado la producción por una octava entrega.