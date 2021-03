La temporada 7 de The Flash arranca con la muerte de un personaje clave

Arranca la temporada 7 de The Flash

The Flash ha regresado con su temporada 7. The CW ha emitido el primer capítulo, titulado All's Wells That Ends Wells, una entrega que ha arrancado por todo lo alto con la muerte de un personaje clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El estreno de la temporada 7 abordó la pérdida de velocidad de Barry Allen. Nash se da cuenta de que él es el único que tiene lo necesario para impulsar la Fuerza de la Velocidad artificial, y una lección de sus doppelgangers le empuja a hacer un gran sacrificio para salvar al mundo.

El episodio comienza con el Equipo Flash trabajando para desarrollar la Fuerza de la Velocidad artificial. Con Caitlin y Cisco en sus propias misiones, Barry trabaja con Nash Wells y Chester P. Runk para completarlo a tiempo y evitar que Eva McCulloch, también conocida como Mirror Mistress, ejecutara sus malvados planes.

El grupo descubre que las partículas del multiverso que Nash lleva consigo son las que alimentarían el dispositivo de Fuerza de la Velocidad, pero requiere un receptor orgánico, lo que significa que Nash tendría que hacer la transferencia físicamente, muriendo en el proceso.

"Hay partículas multiversales dentro de ti ahora mismo, Nash, hechas de energía sináptica. Si tomamos esas partículas y las colocamos en la esfera de fusión; en teoría, podrían alimentar la Fuerza de la Velocidad para siempre", le explica Harry.

Nash no se toma bien la noticia y propone que Allegra use sus poderes para hacer una transferencia estable. Sin embargo, su plan falla. Finalmente Nash decide hacer el sacrificio y, mientras se transfiere las partículas, cada una de las versiones Wells se despide, ya que también desaparecerán. Pese a la muerte de Nash, la transferencia es un éxito y The Flash consigue salvar una vez más Central City.