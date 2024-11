The Chosen (Los Elegidos) aborda a La Última Cena en el teaser de la temporada 5 de la serie sobre Jesucristo

The Chosen (Los Elegidos) aborda a La Última Cena en el teaser de la temporada 5 de la serie sobre Jesucristo - ANGEL STUDIOS

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

The Chosen (Los elegidos), la serie sobre la vida de Jesús de Nazaret dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie, ya prepara el estreno de su quinta temporada. Los fans ya han podido ver el teaser de la entrega, que relatará La Última Cena.

The Chosen: The Last Supper es el título de la quinta entrega, cuyo teaser arranca con Jesús a la mesa junto a sus discípulos. "Escuchad con atención, porque os voy a decir lo que va a ocurrir. El momento se acerca", asegura el protagonista.

Además, el clip muestra imágenes de Jesús siendo recibido en el Domingo de Ramos, además de adelantar la traición de Judas ante los fariseos. También aparece otro importante pasaje de la Biblia, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo.

La temporada 5 se estrenará en cines en Estados Unidos el 27 de marzo de 2025. La entrega tendrá tres partes: una de dos episodios y dos de tres capítulos. El 10 de abril, los dos primeros episodios se estrenarán en cines en más de 40 territorios globales, incluidos Brasil, México, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Filipinas e India, entre otros. Más adelante en 2025, la temporada hará su debut en streaming.

"Posiblemente estoy más emocionado de traer la quinta temporada al mundo que cualquier otra temporada que hayamos hecho", dijo Jenkins, creador y productor ejecutivo, en un comunicado. "Desafortunadamente, no llegará hasta marzo, pero eso se debe a que es una temporada muy grande y requiere mucho trabajo", esgrimió.

"Vamos a mostrar el gozo de la adoración y el triunfo de la llegada de Jesús como rey de los judíos", ha adelantado Jenkins a USA Today sobre la nueva temporada. "Pero también nos tomamos un momento para entrar en la cabeza de Jesús y saber que fue agridulce. Está mirando a las personas que lo adoran, algunas de las cuales se volverán contra él, por lo que nunca podrá apreciar y disfrutar completamente la emoción del momento cuando sabe lo que sucederá en cinco días", dijo.