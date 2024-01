La temporada 4 de The Chosen (Los Elegidos) se verá en Movistar Plus+

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ estrenará próximamente la cuarta temporada de The Chosen (Los Elegidos), la serie sobre la vida de Jesucristo dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie. La ficción, además, llegará antes a los cines en dos pases especiales: el viernes 16 de febrero y el martes 20 de febrero. Lo hará, además, por partida doble, pues verán la luz sus dos primeros episodios y posteriormente un nuevo capítulo cada semana en la plataforma.

La serie liderada por Jenkins (The Shepherd) que lleva más de 600 millones de visualizaciones en casi 200 países de todo el mundo y está de camino a convertirse en la más traducida de la historia. Ahora regresará con una nueva tanda de capítulos que volverán a girar en torno a la figura de Jesús de Nazaret de forma personal, íntima y cercana.

"Los personajes se enfrentarán a los mayores desafíos a los que se han encontrado, pondrán a prueba las lealtades y su fe, y Jesús se encontrará más aislado que nunca a medida que aumenta la presión de las más altas autoridades políticas y religiosas", reza la sinopsis oficial de la cuarta temporada.

Jonathan Roumie (The Newsroom, The Good Wife) interpreta a un Jesús carismático, magnético y con mucho sentido del humor. El reparto también incluye a Shahar Isaac (The Good Fight), como Simón Pedro; Elizabeth Tabish (The Son), como María Magdalena; Erick Avari (La momia), como Nicodemo; Paras Patel (Nashville), como Mateo, y Amber Williams (Cinco lobitos), como Tamar.