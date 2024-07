Una estrella de The Boys aborda su atroz muerte en el final de la temporada 4

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys concluyó con grandes revelaciones y giros sorprendentes. Precisamente, una de sus actrices protagonistas ha abordado el sangriento y brutal destino que que ha sufrido su personaje en el octavo y último episodio de esta entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

The Boys le ha brindado a los fans momentos verdaderamente salvajes e inolvidables. Pero si hay uno que permanecerá grabado a fuego en la retina de los espectadores es la monstruosa muerte de la vicepresidenta electa Victoria Neuman (Claudia Doumit) a manos de un descontrolado Billy Carnicero (Karl Urban).

Minutos antes, el último capítulo de la cuarta temporada de The Boys muestra como Neuman hizo un trato con Hughie (Jack Quaid) después de que Patriota (Antony Starr) amenazase a su hija Zoe. Los ayudaría a acabar con el despreciable líder de los Siete a cambio de mantenerlas a salvo de sus diabólicas garras llevándo a ambas hasta un lugar seguro.

Para sellar el acuerdo, The Boys y Neuman organizan un encuentro, pero cuando el pacto ya era un hecho, Carnicero irrumpe en escena para hacer saltar todo por los aires. Billy Butcher, que consiguió hacerse con el Compuesto V permanente y se inyectó para obtener nuevos poderes, desata esa suerte de alimaña de tentáculos a lo Venom que ahora lleva dentro y, tras matara a varios agentes del Servicio Secreto que acompañaban a la vicepresidenta, neutralizar a su hija y al resto de The Boys, toma a Neuman por los aires y la parte en dos de forma absolutamente brutal.

Claudia Doumit quien interpreta a Neuman en The Boys ha abordado en una reciente entrevista con TVLine como fue filmar su desmedida y esa espantosa muerte. Y, según cuenta la actriz, "fue un día divertido de rodaje".

Es más, subraya que no había ninguna parte de ella que "no se lo esperase o se sorprendiese" lo más mínimo de que su personaje corriera un destino tan salvaje. Sin embargo, admitió que entender los motivos por los que Neuman debía morir en la trama de la temporada 4 no evitó que despedirse del personaje o de sus compañeros de reparto fuese más fácil.

"Fue emotivo porque me di cuenta de que no iba a interpretarla ni a caminar o hablar como ella otra vez", recalcó la actriz que se incorporó al elenco en la segunda entrega de The Boys. "Cada vez que le dices adiós a un personaje al que adoras, es una especie de duelo, de un modo curioso, porque lo has interpretado", prosiguió.

"Así que, a lo largo de la temporada y durante el rodaje me decía: ‘bien, hagámoslo’. Estar presente y disfrutarlo, diciendo sencillamente: Divirtámonos. Va a ser fantástico’. Pero también me siento triste. Las voy a echar mucho de menos, añadió Doumit sobre sus acompañantes en la entrevista, Erin Moriarty y Karen Fukuhara, quienes interpretan a Luz Estelar y Kimiko en The Boys que concluirá con una quinta y última temporada en Amazon Prime Vídeo.