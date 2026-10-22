La tercera y última temporada de Reina Roja ya tiene fecha de estreno en Prime Video

La tercera y última temporada de Reina Roja ya cuenta con fecha de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID 22, (CulturaOcio)

La tercera temporada de Reina Roja, basada en la novela Rey Blanco de Juan Gómez-Jurado, se estrenará en Prime Video durante el verano de 2027. Dirigida nuevamente por Koldo Serra (Sin huellas, La casa de papel), esta última entrega volverá a estar protagonizada por Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian en los papeles de Antonia Scott y Jon Gutiérrez.

El anuncio llega tras el éxito de la segunda tanda de episodios, basada en la novela Loba Negra que, según datos de la plataforma de Amazon, alcanzó el segundo puesto en el top 10 mundial de series originales de habla no inglesa en el servicio de streaming, además de situarse en la octava posición global. Esta tercera temporada, cuyo rodaje se desarrolló en Madrid, promete más acción, más tensión y más riesgo que nunca.

Junto a Luengo y Keuchkerian, retoman sus respectivos personajes, Àlex Brendehmühl (Corredora, Creatura) como Mentor; Eduardo Noriega (The Walking Dead: Daryl Dixon, Parecido a un asesinato) como Jaume Soler; Vicenta N'Dongo (Días mejores, En la ciudad) como la doctora Aguado; Karmele Larrinaga (Go!azen, Ane) como Maritxu y Fernando Guallar (Innato, Tras la pared) como el guardia jurado Tomás.

Esta producción de Focus Studios y Dopamine cuenta con Josep Amorós, Pere Roca, Helena Medina y el propio Serra en la producción ejecutiva. El guion corre a cargo de la propia Medina junto a Salvador Perpiñá.

"De vuelta a la capital, Antonia Scott y Jon Gutiérrez se enfrentan a su desafío más peligroso: un letal juego de ingenio orquestado por Mr.White, que les obligará a resolver una serie de crímenes imposibles en una frenética carrera contrarreloj. Con las vidas de quienes más quieren en juego, los dos protagonistas deberán romper todos los límites -personales y profesionales- en una partida de ajedrez a gran escala", adelanta la sinopsis de los nuevos capítulos.