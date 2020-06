La temporada 2 de The Witcher ya tiene fecha para reanudar su rodaje

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de 'The Witcher' retoma su producción. La popular serie de Netflix, protagonizada por Henry Cavill, vuelve al set de grabación tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus. Los nuevos episodios contarán con varias incorporaciones como Kristofer Hivju, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Kim Bodnia y Thue Ersted Rasmussen, entre otros.

Ha sido la cuenta de Twitter de la ficción la que ha anunciado la reanudación del rodaje. Inspirándose en el arte en el verso de Jaskier el bardo, el tuit, de forma muy ingeniosa, anunciaba el regreso.

"Doy lustre a mi laúd y a mi péndola, tengo buenas nuevas e hidromiel que expectorar: Tras todos estos meses separados, es momento de que la producción vuelva a comenzar. El Brujo y el bardo, que es primoroso, se reencontrarán en el rodaje el 17 de agosto", rezaba el tuit.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.