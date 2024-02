La temporada 3 de The White Lotus despide a uno de sus actores por apoyar a Putin

MADRID 7, (CulturaOcio)

HBO recibió recientemente duras críticas por fichar al actor prorruso Milo Biković para la tercera temporada de The White Lotus. El intérprete fue despedido hace pocos días y ya tiene reemplazo en la ficción: Julian Kostov (Sombra y hueso).

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania había cargado contra HBO en redes por fichar a Biković: "¿Está bien trabajar con una persona que apoya el genocidio y viola el derecho internacional?".

La publicación iba acompañada de un vídeo en el que el actor aparecía recibiendo una medalla de honor de parte del presidente ruso Vladimir Putin en 2018 por su contribución a las artes y la cultura rusas.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp