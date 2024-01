Ucrania carga contra The White Lotus por fichar al actor prorruso Milo* Bikovic al que acusa de "apoyar el genocidio"

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Milo Biković ha fichado por la temporada 3 de The White Lotus, serie de HBO Max creada por Mike White. Ucrania ha cargado contra la ficción por elegir al actor, que anteriormente ha mostrado su apoyo a la invasión de Kiev por parte de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania lamentó este fichaje a través de Twitter. "Milo Biković, actor serbio que ha estado apoyando a Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala, ahora protagonizará la tercera temporada de The White Lotus de HBO. HBO, ¿está bien trabajar con una persona que apoya el genocidio y viola el derecho internacional?", reza el post.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



