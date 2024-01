La temporada 3 de The White Lotus anuncia 5 nuevos fichajes

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Hace ya meses que The White Lotus, serie creada por Mike White, confirmó que tendría una tercera temporada en HBO Max. Y ahora cinco nuevos actores se han unido al reparto de los próximos episodios, que estarán ambientados en Tailandia.

Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola y Aimee Lou Wood se han unido al elenco de la ficción. La producción de la nueva temporada de The White Lotus se llevará a cabo en Koh Samui, Phuket, Bangkok y sus alrededores a partir de febrero.

Readying rooms for the newest arrivals.



