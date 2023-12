La tercera temporada de The Chosen (Los elegidos) llega a Movistar Plus+

La tercera temporada de The Chosen (Los elegidos) ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

La tercera entrega de The Chosen (Los elegidos) aterriza en Movistar Plus+. La serie sobre la vida de Jesús dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie verá la luz en la plataforma el próximo domingo 24 de diciembre con ocho nuevos episodios.

La ficción liderada por Jenkins (The Shepherd) vuelve con una nueva tanda de capítulos disponible bajo demanda al completo en la plataforma, desde el día del estreno que presentan la figura de Jesucristo de forma personal, íntima, e inmediata.

"Jesús se prepara para dar su famoso sermón de la montaña, un discurso que marcará un antes y un después en la historia de su misión. Lo que sigue en la tercera temporada son las consecuencias de sus enseñanzas. El mundo a su alrededor cambia a raíz de este sermón: crecen sus seguidores, entre ellos un joven llamado Judas Iscariote, y aumentan también sus enemigos, la confusión, el caos y las dudas. Pero, pese a la sensación de amenaza constante, Jesús y los suyos siguen convencidos de su mensaje, que cada vez se hace más grande", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

450 millones de espectadores.

Estrenada en 140 países.

Doblada a 56 idiomas.

Jonathan Roumie (The Newsroom, The Good Wife) interpreta a Jesús, el simpático, magnético y con mucho sentido del humor. El reparto también incluye a Shahar Isaac (The Good Fight), como Simón Pedro; Elizabeth Tabish (The Son), como María Magdalena; Erick Avari (La momia), como Nicodemo; Paras Patel (Nashville), como Mateo; George H. Xanthis (American Crime Story), como Juan, y Amber Williams (Cinco lobitos), como Tamar, entre otros.

La primera temporada de The Chosen (Los elegidos) vio la luz en 2017 y tras dos exitosas temporadas, ha acumulado más de 450 millones de espectadores en más de 140 países y ha sido traducida a 56 idiomas.