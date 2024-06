La temporada 4 de Solo asesinatos en el edificio ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) ya tiene fecha de estreno. Esta aclamada ficción protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short llegará a Disney+ el próximo 27 de agosto con nuevo misterios que resolver en su vuelta al edificio Arconia.

La nueva entrega comenzará con el regreso a Nueva York desde Los Ángeles de los tres protagonistas y se centrará en resolver el asesinato de Sazz Pataki (Jane Lynch), la fiel doble de acción de Charles (Steve Martin) cuya muerte supuso el final de la anterior temporada.

Esta próxima tanda de episodios volverá a contar con Meryl Streep como Loretta Durking después de su aplaudido debut en la tercera temporada como sospechosa del asesinato de Ben Glenroy, encarnado por Paul Rudd. A los nuevos capítulos también se suman Molly Shannon (The Other Two) en el papel de una poderosa mujer de negocios de Los Ángeles, así como Kumail Nanjiani (Eternals) y Eva Longoria (Mujeres desesperadas).

"En la cuarta temporada de Solo asesintos en el edificio, el trío de podcasters aficionados se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki.

Su investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Solo asesinatos. Cuando Charles, Oliver y Mabel regresan a Nueva York, se embarcan en una aventura aún más épica: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia", reza la sinopsis de esta cuarta entrega.

Junto a Martin, Short, Gomez, Creighton, Streep, Longoria, Nanjiani y Shannon, completan el reparto de esta nueva temporada Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Melissa McCarthy y Richard Kind entre otros.

Solo asesinatos en el edificio es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (This Is Us), y Jess Rosenthal. La serie está producida por 20th Television, que forma parte de Disney Television Studios.