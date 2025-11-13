La temporada 2 de Shogun pone fecha a su rodaje y ficha a un actor de Kill Bill

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

FX ha desvelado varias novedades sobre la continuación de Shogun, el fenómeno histórico ambientado en el Japón de comienzos del siglo XVII. Tras la confirmación del regreso de Cosmo Jarvis y Hiroyuki Sanda como Blackthorne y Toranaga, respectivamente, el reparto de la segunda temporada recupera a otros ocho intérpretes de la primera entrega, así como suma cinco nuevas incorporaciones.

Ambientada diez años después de los acontecimientos de la primera parte y con el inicio del rodaje previsto para enero de 2026 en Vancouver, el nuevo asalto de Shogun ha fichado a figuras reconocibles del audiovisual japonés. Jun Kunimura, veterano de culto con títulos como Kill Bill y Audition a su espalda, será Goda; Asami Mizukawa (Dark Water) será Aya; Masataka Kubota (Tokyo Ghoul) interpretará a Hyuga; Sho Kaneta (Ultraman Arc) a Hidenobu y Takaaki Enoki (El último samurái en pie) será Lord Ito.

Entre los regresos, a Sanada y Jarvis se unen Fumi Nikaido como Ochiba-no-kata, la madre del Heredero; Shinnosuke Abe como Toda Hirokatsu, samurái de implacable honor; Hiroto Kanai como Kashigi Omi, joven señor de Ajiro; Yoriko Doguchi como Kiri no Kata, consorte y apoyo político de Toranaga; Tommy Bastow como el padre Martin Alvito, jesuita y traductor; Yuko Miyamoto como Gin, tabernera de Ajiro; Eita Okuno como Saeki Nobutatsu, noble de la órbita de Osaka; y Yuka Kouri como Kiku, cortesana de Izu.

En la dirección repiten Hiromi Kamata, director del 1x06 (Las damas del mundo del Sauce) y Takeshi Fukunaga, encargado del 1x07 (Una varilla de incienso). Se suman Anthony Byrne, conocido por Peaky Blinders, Kate Herron, responsable de la primera temporada de Loki, y el propio Justin Marks, cocreador de Shogun. En la sala de guion estarán Rachel Kondo y Marks, cocreadores, junto a Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente y Sofie Somoroff. Sanada continúa también en labores de producción ejecutiva y Jarvis asciende a coproductor ejecutivo esta temporada.

Esta nueva entrega es un capítulo inédito respecto a la novela original de James Clavell. La primera temporada adaptó el libro y la segunda, con salto de una década, prolongará la trayectoria de Toranaga y Blackthorne en un Japón ya encaminado hacia la unificación bajo el nuevo orden político. Aunque originalmente se concibió como miniserie, el éxito de Shogun llevó a FX a renovarla por dos temporadas más.

La producción hizo historia al arrasar en los Emmy 2024 con 18 galardones, récord para una serie en una sola edición, incluido mejor drama. También destacaron hitos de representación, pues Hiroyuki Sanada se convirtió en el primer intérprete japonés en ganar en la categoría de mejor actor en drama y Anna Sawai en la primera actriz de ascendencia asiática en triunfar como mejor actriz en esa categoría. A este palmarés se suman el Globo de Oro a mejor serie dramática y el SAG al mejor reparto en drama, entre otros reconocimientos.

La ficción arranca en torno al año 1600 y relata la llegada de John Blackthorne (Jarvis) a Japón y su posterior implicación en una lucha por el poder junto al enigmático Lord Toranaga (Sanada). La temporada 2 "continúa la saga inspirada en hechos históricos de estos dos hombres de mundos distintos cuyas vidas están irremediablemente entrelazadas", según adelantó FX.