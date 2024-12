La temporada 2 de Secret Level, confirmada tras arrasar en Prime Video

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Tan solo una semana después del estreno de Secret Level, Prime Video ya ha confirmado su renovación por una segunda temporada. La serie de animación creada por Tim Miller (Love, Death + Robots) ha llegado de manera triunfal a la plataforma, adaptando a la pantalla distintos videojuegos como Dungeons & Dragons, Pac-Man, Warhammer 40.000 o Sifu.

Por el momento, no se han desvelado más detalles sobre la segunda tanda de episodios, cuyo anuncio llega tras los excelentes resultados en su primera semana en el catálogo. Según Luminate, empresa que ofrece datos y estadísticas de la industria, Secret Level ha acumulado 1.400.000 visualizaciones, que la convierten en el mejor estreno de una serie de animación en el servicio de streaming de Amazon.

Two New Levels Unlocked – Largest Debut for a New Animated Series and a Season 2 of #SecretLevel! pic.twitter.com/oslQtfFGe1