Todos los videojuegos de Secret Level, que ya tiene teaser y fecha en Prime Video

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Prime Video estrenará el próximo 10 de diciembre Secret Level, serie de los creadores de Love, Death + Robots ambientada en los mundos de algunos de los videojuegos más populares. La ficción constará de 15 capítulos y, además, la compañía ya ha anunciado en qué videojuegos estará inspirada.

Pac-Man, Dragones y mazmorras, Crossfire, Exodus, Spelunky, Warhammer 40.000, Armored Core, Concord, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, Sifu, The Outer Worlds y Unreal Tournament y varios títulos de PlayStation aparecerán en la producción, creada por Tim Miller.

"Secret Level teje un tapiz de juegos icónicos en múltiples medios, para crear una serie de historias únicas y cautivadoras", ha revelado Vernon Sanders, director de televisión de Amazon MGM Studios. "Cada episodio llevará a nuestros suscriptores globales de Prime Video a un viaje completamente nuevo con una animación impresionante y una narración imaginativa", añadió sobre la serie, obra de Amazon MGM Studios y Blur Studio.

"Hemos estado trabajando en esta serie durante tres años. Es nuestra carta de amor a los juegos", reveló Tim Miller durante una aparición en el evento Gamescom ONL 2024, donde se lanzó el teaser.

"Eres tú. Tú abrirás la puerta porque tú eres el elegido. Todos esos momentos... Es una nueva aventura. Solo para ti. Adelante. Tienes un juego al que jugar", se escucha en el teaser, que intercala imágenes de los distintos capítulos.

La plataforma ha descrito el proyecto como "un evento único" y "un homenaje a los videojuegos y a los jugadores". Secret Level estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo el 10 de diciembre.