La temporada 4 de Industry ya tiene fecha en HBO Max

Industry, el drama de HBO Max ya tiene fecha de estreno de su cuarta temporada

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Industry, la serie de HBO Max que sigue los pasos de Harper (Myha'lay) y Yasmin (Marisa Abela), ya tiene fecha de regreso. La cuarta temporada de la ficción creada por Mickey Down y Konrad Kay llegará el próximo 12 de enero a la plataforma, y estará compuesta por ocho episodios que se estrenarán semanalmente.

HBO ha anunciado la fecha de lanzamiento de la cuarta temporada de su serie a través de un avance. En el trailer, de poco más de un minuto de duración, al ritmo de Nina Simone, se observa a los personajes, aparentemente en la posición que siempre habían soñado, pero la llegada de un misterioso ejecutivo pone todo patas arriba.

Entre excesos, traiciones y luchas de ego, las protagonistas tendrán que enfrentarse a una misión de gran riesgo con la amistad y el amor como telón de fondo.

We are so fucking back.



January 11. #Industry Season 4. pic.twitter.com/xzaIZUo5JW — HBO Max (@hbomax) November 24, 2025

"En la cima de su carrera y viviendo la vida que se propusieron tener como graduadas de Pierpoint, Harper y Yasmin se ven envueltas en un juego del gato y el ratón de alto riesgo y que las lleva por todo el mundo cuando una estrella de la tecnología financiera irrumpe en la escena londinense.

Mientras Yasmin navega por su relación con el fundador de la empresa tecnológica, Sir Henry Muck (Kit Harington), y Harper se ve arrastrada a la órbita del enigmático ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), su retorcida amistad comienza a deformarse y a encenderse bajo la presión del dinero, el poder y el deseo de estar en la cima", reza la sinopsis de la cuarta temporada de Industry.

Además de Myha'la como Harper y Marisa Abela como Jasmin, el elenco de la cuarta temporada de Industry, se completa con Kit Harington en la piel de Henry Muck, Ken Leung interpretando a Eric Tao, Max Minghella como Whitney Halberstram y Miriam Petche encarnado a Sweetpea Golightly, entre otros.

La cuarta temporada tratará de seguir la estela de éxito que alcalzó la tercera entrega, que fue nominada al premio Critics Choice Award 2025 a la mejor serie dramática y ocupó el primer puesto en la lista de 'Mejores series de televisión de 2024' de The New Yorker.