La temporada 2 de Dept. Q, confirmada en Netflix

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado mes de mayo llegó a Netflix Dept. Q, ficción que en su primera entrega adaptó la primera novela de la saga homónima de Jussi Adler-Olsen titulada La mujer que arañaba las paredes. La ficción estuvo por varias semanas entre las series de habla inglesa más vistas de la plataforma, que ahora ha dado luz verde a una segunda temporada.

Creada por Scott Frank, el realizador responsable de otra exitosa producción del servicio de streaming como es Gambito de dama, Dept. Q sigue al policía Carl Morck, encarnado por Matthew Good, y su equipo, una unidad que, desde su oficina en un sótano de Edimburgo, trata casos sin resolver. Junto a Good, completan el reparto Alexej Manvelov, Leah Byrne y Jamie Sives, entre otros.

"Vamos a bajar al Departamento Q para una segunda temporada", anunció el productor ejecutivo Rob Bullock, según recoge The Hollywood Reporter. "En Left Bank Pictures esperamos con nerviosismo lo que Scott tiene preparado para su alter ego Carl Morck y los demás miembros del excéntrico equipo. Aplaudimos el valor de Netflix por darles rienda suelta una vez más", añadió.

Por su lado, Frank, que aparte de haber escrito y dirigido la serie ejerce también de productor ejecutivo de la misma, expresó su agradecimiento por la renovación. "Estoy muy agradecido a la gente de Netflix, así como a nuestro brillante reparto y equipo, por arriesgar una vez más sus carreras para hacer posible mi locura", expuso.

"Estamos deseando volver a ver a Carl Morck y su banda de gloriosos inadaptados del Departamento Q", aseguraron Mona Qureshi y Manda Levin, quienes supervisan la serie para la plataforma. "Scott Frank nos ha ofrecido una narrativa de primera clase y ha emocionado al público de Netflix en todo el mundo. Estamos deseando ver qué descubren Morck y su equipo en la segunda temporada", apuntaron.

Si la segunda temporada de Dept. Q adapta los eventos de la segunda novela de la saga literaria, titulada Los chicos que cayeron en la trampa, esta seguirá a Morck y su equipo en un nuevo caso relacionado con el brutal asesinato de un hermano y una hermana en la casa de verano de su familia a finales de los años 80. En todo caso, habrá que esperar para ver si la ficción toma o no esta dirección.