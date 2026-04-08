La temporada 5 de Los Bridgerton suma tres nuevos fichajes - NETFLIX/ CONTACTO FRED DUVAL, BRETT COVE

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton regresarán a Netflix con una quinta temporada, cuyo rodaje ya ha arrancado. Tega Alexander, Jacqueline Boatswain y Gemma Knight Jones se unirán al elenco de los nuevos episodios de la serie que se centrarán en la condesa de Kilmartin, Francesca Stirling (Hannah Dodd), y en la prima de John, Michaela (Masali Baduza).

En esta nueva entrega de la producción basada en las novelas de Julia Quinn, la atención se centra en la introvertida hija mediana Francesca, que busca de nuevo el amor tras la inesperada muerte de su marido. Su determinación comenzará a tambalearse cuando Michaela regresa a Londres despertando en ella emociones inesperadas que darán lugar a un intenso romance.

Netflix ha anunciado que Tega Alexander (Mobland, The Sandman) interpretará a Christopher Anderson, el hijo de Lord Anderson. Alexander encarnará a este casanova de la era de la Regencia que dejará su huella en la sociedad de un modo u otro y que podría hacerles la competencia a los solteros Bridgerton. No obstante, tras su fachada desenfadada se esconde una corriente de inseguridad que amenaza con desmoronarlo.

Además, Jacqueline Boatswain (Carnival Row) tomará el papel de Helen Stirling, madre de Michaela. Como cualquier madre, buscará guiar y en ocasiones empujar a su hija. Además, Gemma Knight Jones (Mobland) dará vida al personaje de Lady Elizabeth Ashworth, una vieja amiga de Michaela que será su confidente y guía en Londres.

"La quinta temporada se centra en la introvertida hija mediana Francesca Stirling. Dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michaela Stirling, la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar", reza la sinopsis de esta entrega.

La temporada 5 de Los Bridgerton estará compuesta de ocho episodios y el rodaje se llevara a cabo en Londres. Creada por Jess Brownell, contará con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen como productores ejecutivos.