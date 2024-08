MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

El Señor de Los Anillos: Los Anillos de poder regresará a Amazon Prime Video el próximo 29 de agosto con su segunda temporada. Mientras se acerca la fecha de estreno, unas nuevas imágenes han ofrecido el primer vistazo de unos ancestros de los hobbits distintos de los Pelosos y antepasados lejanos de uno de los personajes más icónicos de la obra de J.R.R. Tolkien, Sméagol, más conocido como Gollum.

Todo fan de El Señor de los Anillos conoce la historia de origen de la criatura Gollum, quien antes de convertirse en el ser escuálido y retorcido que guía a Frodo y Sam hasta Mordor, era un hobbit llamado Sméagol, de la rama de los Fuertes. Fue al encontrar el Anillo Único cuando este se corrompió, empezando por matar a su primo Déagol para hacerse con la joya.

En la obra de Tolkien aparecen tres tipos de hobbits, los Albos, de los que descienden Bilbo y Frodo, los Pelosos, que ya aparecían en la primera temporada de Los Anillos de Poder, siendo especialmente relevante el personaje de Nori (Markella Kavenagh) y los Fuertes, que tendrán su papel en la nueva tanda de episodios de la ficción.

La comunidad de Pelosos se encontrará así en su migración con unos primos lejanos, asentados en la región desértica de Rhûn y liderados por Gundabel (Tanya Moodie). "Los antepasados de los Fuertes en algún momento fueron nómadas. Pero con los años, como grupo nos hemos asentado y esa se ha convertido en nuestra cultura, cuidarnos los unos a los otros", explicaba Moodie en declaraciones a Entertainment Weekly.

'The Lord of the Rings: The Rings of Power' stars preview the arrival of new stoor characters in season 2. https://t.co/4gvB3Iby0U — Entertainment Weekly (@EW) August 7, 2024

A pesar de la obvia relación de esta nueva comunidad con Gollum, no hay que olvidar que Los Anillos de Poder transcurre milenios antes de los eventos de El Señor de los Anillos, por lo que lo más probable es que no haya ningún tipo de conexión más explícita con el personaje. "Mientras lo hacía, me preguntaba si soy o no pariente de Sméagol. Pero no podía justificar ninguna narrativa del tipo: 'Oh, soy su tatarabuela'. Me parecía un poco exagerado", confesaba Moodie.

Por otro lado, el pueblo de Sméagol se caracterizaba por preferir las orillas de los ríos y la ficción sitúa a sus antepasados en un paraje totalmente distinto a propósito, quizá para acentuar el largo tiempo que transcurre entre las historias. "En los libros, los Fuertes son conocidos por amar el agua. Me parece muy interesante que sus orígenes estén en un entorno realmente árido y seco, un lugar donde el agua es sagrada. Así que, si luego viajan y se encuentran con un río, y ésta es su historia, debe parecerles el oasis definitivo", reflexionaba Gavi Singh Chera, que en la serie encarna a un Fuerte llamado Merimac.