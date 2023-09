La temporada 34 de Los Simpson ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Los Simpson es la serie de ficción en prime time que más tiempo lleva en emisión en la historia de la televisión, y no parece que su final se acerque. La temporada 34 de la producción se emitió originalmente en FOX desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, y ahora ya tiene fecha de lanzamiento en streaming.

Será el 11 de octubre cuando la entrega, que consta de 22 episodios, llegue a Disney+. La temporada incluye un episodio de estilo anime inspirado en Death Note, cuyo póster muestra a Lisa Simpson con Ryuk. Cabe destacar que esta temporada también incluye el episodio 750 de la serie, titulado Las aventuras de Homer a través del parabrisas.

Take note: Season 34 of @TheSimpsons is coming to #DisneyPlus on October 11… and the new Treehouse of Horror is sure to be a SCREAM. #Hallowstream pic.twitter.com/tdjHfmeupY