La temporada 29 de South Park ya tiene fecha de estreno en Comedy Central

COMEDY CENTRAL ESPAÑA ESTRENA LA TEMPORADA 29 EN SEPTIEMBRE - COMEDY CENTRAL

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

La temporada 29 de South Park, la longeva e irreverente serie de animación, llegará en versión original a Comedy Central España en septiembre. La nueva entrega de la multipremiada comedia, conocida por reflejar las contradicciones de la sociedad actual con su humor políticamente incorrecto, estará disponible en el canal pocos días después de su emisión en Estados Unidos el miércoles 16 de septiembre.

La esperada tanda de episodios doblada al castellano llegará al canal unas semanas más tarde, según informa Comedy Central España en un comunicado. La serie de animación para adultos más irreverente de la televisión volverá una vez más con la sátira, el humor provocador y el caos habitual que ha convertido a Stan, Kyle, Cartman y Kenny en algunos de los personajes más reconocibles de la cultura pop televisiva.

South Park returns with all-new episodes Wednesday, September 16 on Comedy Central. pic.twitter.com/bU6NNgpq7L — South Park (@SouthPark) May 19, 2026

Tal y como muestra la publicación de South Park Studios en X que anuncia el estreno de la temporada 29 en Estados Unidos, la ficción seguirá fiel a su estilo controvertido. Como ya venía haciendo en temporadas anteriores, no durará en meterse en temas de candente actualidad como la religión, la política o la cultura de la cancelación.

La serie sigue las nuevas aventuras de Stan, Kyle, Cartman y Kenny, cuatro alumnos de primaria de un disfuncional pueblo ficticio de Colorado, South Park. En su versión original la serie cuenta con las voces de los propios Parker y Stone como Stan y Kyle respectivamente. A través de situaciones absurdas y exageradas, la ficción vuelve a hacer lo que mejor sabe: disparar a todo lo que se mueve con su estilo ácido, surrealista y sin filtros.

Creada por Trey Parker y Matt Stone en 1997, la sitcom ha sido nominada en veinte ocasiones en los premios Emmy, de los cuales ha ganado cinco, incluyendo mejor programa de animación en 2013. También ha sido galardonada con distinciones como el American Film Institute, los Peabody Awards y la Critics Choice Association. Además, en 2026 fue incluida en los Television Academy Honors como la primera serie de animación en recibir este reconocimiento.