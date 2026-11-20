Archivo - La temporada 15 de La que se avecina llega a Telecinco - MEDIASET - Archivo

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Este martes 24 de noviembre a las 23:00 horas llegará a Telecinco la temporada 15 de La que se avecina. La popular serie, que ya ha estrenado su decimoséptima temporada en Prime Video, continúa relatando las singulares andanzas de los impredecibles vecinos de Contubernio 49.

Creada por Alberto y Laura Caballero (Aquí no hay quien viva) en 2007, La que se avecina es una de las series más longevas de España. Además, ha logrado alzarse con numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Ondas 2022 a la mejor serie de comedia.

La temporada 15 de la ficción traerá consigo regresos inesperados, como el de Rebeca Ortiz, la abogada encarnada por María Adánez (Farmacia de guardia). También volverá Sergio Arias, el apuesto actor de telenovelas a quien da vida Adrià Collado (Cuéntame cómo pasó).

UNA TEMPORADA REPLETA DE ACONTECIMIENTOS IMPREVISIBLES

"Berta, convertida en una mujer empoderada, trabajará con ahínco para reflotar Mariscos Recio, mientras Antonio conspirará para hacerse con la presidencia de la subcomunidad de los exteriores. Amador encadenará diversos trabajos y mantendrá una apasionada aventura con Greta y Agustín iniciará un romance por contrato con Lola.

Por su parte, Cristina y Martín tratarán de avivar la llama de su matrimonio. La marquesa Victoria Rafaela desplegará sus encantos para conquistar a Bruno, que luchará denodadamente para salir indemne de una inspección de la Agencia Tributaria. Y Lola y Maite unirán fuerzas para combatir el edadismo laboral, mientras que Fina urdirá un plan para eludir la justicia", indica la sinopsis de la decimoquinta temporada.

Además de los ya mencionados Adánez y Collado, el reparto de esta entrega de La que se avecina está formado por Jordi Sánchez (Señor, dame paciencia), Pablo Chiapella (Muchachada Nui), Macarena Gómez (30 monedas), Nacho Guerreros (El pueblo), Carlos Areces (Balada triste de trompeta), Luis Merlo (El internado), Fernando Tejero (Días de fútbol) o Eva Isanta (Compañeros).

Completan el elenco Nathalie Seseña (El día de la bestia), Loles León (Mujeres al borde de un ataque de nervios), Petra Martínez (La vida era eso), Félix Gómez (Al salir de clase), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Rocío Marín (Campeones), Raúl Peña (Un paso adelante) y Ana Arias (Cuéntame cómo pasó), entre otros.