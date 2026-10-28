Movistar Plus y Prime Video forjan una alianza inédita en El Supermercado, la nueva serie de Pablo Chiapella

Arranca el rodaje de El Supermercado, una irreverente comedia con Pablo Chiapella entre sus protagonistas - MOVISTAR PLUS

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

En un acuerdo inédito hasta la fecha, Movistar Plus y Prime Video estrenarán conjuntamente en 2027 El Supermercado, una nueva comedia protagonizada por Pablo Chiapella (La que se avecina). La serie dirigida por Pablo Guerrero (La suerte: Una serie de casualidades) ya ha arrancado su rodaje y estará disponible, simultáneamente, en ambas plataformas.

La ficción seguirá a los empleados de un supermercado aparentemente corriente en el que el caos forma parte de la rutina diaria y está inspirada en el formato del éxito holandés 'Vakkenvullers', que ya ha sido adaptado en otros países como Alemania o Italia.

La adaptación en España, producida por Boomerang TV, corre a cargo de Jaime Olías (Promoción fantasma) y, del mismo modo que la versión original, sigue el estilo de los falsos documentales o 'mockumentaries': todo lo que sucede en el supermercado es grabado por un equipo de documentalistas.

UNA COMEDIA IRREVERENTE AMBIENTADA EN UN SUPERMERCADO

"Todo comienza con la llegada de Alba (Natalia Rodríguez), una nueva cajera convencida de que se trata de un trabajo temporal y sin mayor complicación. Sin embargo, pronto descubrirá que sus compañeros están lejos de ser los empleados modélicos que imaginaba. Entre encargados que evitan responsabilidades, vigilantes de seguridad incompetentes, reponedores con teorías conspiranoicas y trabajadores expertos en escaquearse, el supermercado se convierte en el escenario perfecto para una sucesión constante de situaciones disparatadas", reza la sinopsis oficial de la serie, que contará con diez episodios de veinticinco minutos de duración .

Completan el reparto de El Supermercado nombres como Natalia Rodríguez (El Pacto), Alejandro Mesa (Estoy vivo), Virginia Buika (Fúria), Carlos Bernardino (La Suerte), Lucía Diez (Su majestad) y Alfonso Lara (Sin gluten).

También formarán parte de esta comedia coral que verá la luz en 2027 en dos plataformas a la vez Javier de Córdova (Caminantes), Cristina La Molina (que ha aparecido en varias entregas de El Club de la Comedia) y Francisco Javier Pastor (Escape), entre otros.