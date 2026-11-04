Fecha de estreno y tráiler de la temporada 17 de La que se avecina: Antonio busca venganza y Amador es un 'criptobro'

Archivo - Antonio Recio busca venganza y Amador se vuelve 'criptobró' en el tráiler de la temporada 17 de La que se avecina - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 17 de La que se avecina, la exitosa comedia televisiva española, se estrenará el 16 de noviembre en Prime Video. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado el tráiler oficial, un avance que vuelve a poner el foco en las locuras y disparates de los impredecibles vecinos de Contubernio 49.

El adelanto, de apenas un minuto de duración, muestra un rápido vistazo a los dramas y desvaríos de personajes emblemáticos como Amador, Maite o la marquesa, entre otros. Entre peticiones de dinero o la grabación de reels, el vídeo destaca por integrar tanto vocabulario propio de la generación Z como expresiones totalmente inapropiadas, fieles al estilo irreverente de la serie.

El plato fuerte del metraje revela a Antonio Recio encerrado durante "un año entero". La tensión aumenta al final del avance cuando se descubre que aparentemente ha huido del sombrío lugar, desatando el pánico entre sus vecinos, quienes temen desesperadamente que les "pueda denunciar" o "matar".

"En esta nueva entrega, Antonio sale del zulo sediento de venganza y Amador muta a 'criptobró'. Mientras Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte; Yoli y Óscar, con la vida; Maite, con la miseria; Fina y Julia, con el amor; Menchu, con la soledad; y Berta y Greta, con la duda. Entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y hasta monjas voladoras, los protagonistas volverán a demostrar que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más", reza la sinopsis de la producción.

El reparto de esta nueva entrega de La que se avecina está formado por Jordi Sánchez (Señor, dame paciencia), Pablo Chiapella (Muchachada Nui), Macarena Gómez (30 monedas), Nacho Guerreros (El pueblo), Carlos Areces (Balada triste de trompeta), Luis Merlo (Aquí no hay quien viva), Eva Isanta (Aquí no hay quien viva), Nathalie Seseña (El día de la bestia), Loles León (Mujeres al borde de un ataque de nervios), Miren Ibarguren (Aída), Petra Martínez (La vida era eso), Félix Gómez (Al salir de clase), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Rocío Marín (Campeones), Ainhoa Larrañaga (El Internado: Las Cumbres), Raúl Peña (Un paso adelante) y Ana Arias (Cuéntame cómo pasó).

La serie está creada por Alberto Caballero (Muertos S.L.) y Laura Caballero (Machos Alfa), con guion y dirección a cargo de los hermanos Caballero junto a Daniel Deorador.