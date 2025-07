Primera imagen y sinopsis oficial de la temporada 4 de Ted Lasso, que arranca su rodaje

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha anunciado el comienzo del rodaje de la temporada 4 de Ted Lasso en Kansas City. Además, la plataforma también ha confirmado el elenco principal que acompañará a Jason Sudeikis, que volverá a encarnar a simpático entrenador en su nueva aventura: liderar un equipo femenino de fútbol americano de segunda división.

Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift volverán a ponerse en la piel de los célebres miembros de AFC Richmond Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent, entrenador Beard y Leslie Higgins respectivamente.

A ellos se les unirán los recién llegados Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Dos familias), Faye Marsey (Adolescencia), el debutante Rex Hayes, Aisling Sharkey (Jurassic World: Dominion) y Abbie Hern (Enola Holmes 2). Además Grant Feely (Five Nights at Freddy's) interpretará a Henry, el hijo de Ted, que sustituye a Gus Turner, quien encarnó al joven en la tres primeras temporadas.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB