Sydney Sweeney confiesa la reacción de su familia tras sus escenas de sexo en 'Euphoria'

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney, que interpreta a Cassie Howard en la serie de HBO 'Euphoria', ha explicado la curiosa reacción de algunos de sus familiares al ver sus escenas de sexo en la ficción. Según ha confesado la actriz, su madre y su abuela son muy seguidoras de su trabajo, mientras que su padre y su abuelo no fueron capaces de continuar la serie al aparecer estas incómodas secuencias.

En una entrevista en el programa 'Sunday Today with Willie Geist', la actriz ha explicado que se olvidó de mencionarle a su padre las escenas explícitas de la serie de Sam Levinson. Al ver la ficción con sus familiares, Sweeney ha confesado que hubo varios momentos incómodos durante las escenas de sexo. "No preparé a mi padre en absoluto", indicó Sweeney al hablar de su desfavorable reacción.

"Mi padre y mi abuelo lo apagaron y se fueron", ha confesado la actriz explicando que ninguno de ellos fue capaz de aguantar las escenas de sexo que protagonizaba en la serie. Un tema que, como ha puntualizado, nunca supo como sacar con ellos. "Cuando hablo con mi padre no suele ser de trabajo", ha indicado la intérprete, que también ha añadido que suelen tener "conversaciones normales de padre e hija".

Por el contrario, su madre ya había visitado varias veces el set de la serie, por lo que estaba advertida del contenido explícito de la misma y no le sorprendió en absoluto al verla. "Mi madre me visitó en el plató en aquella época (cuando rodaba 'Euphoria'), así que conocía la historia. Y yo hablaba con ella sobre el tema, con mi padre no", ha explicado Sweeney.

"Mi abuela es una gran seguidora mía [...] Suelo llevarla por todo el mundo a mis diferentes platós y hace de extra", ha revelado la actriz cariñosamente sobre su abuela, que también conocía el tono de la serie a diferencia de su abuelo y su padre.

La tercera temporada de 'Euphoria' está confirmada por HBO, pero se encuentra actualmente parada debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que sigue sacudiendo Hollywood. "Todo lo que diré es que Sam Levinson no es un esquirol", indicó uno de los productores de la serie, Jeremy O. Harris, sobre el creador de la ficción. "Él no es un esquirol. David Zaslav, haz un trato. Eso es lo que diré sobre la temporada 3 de Euphoria. Haz un trato, David. Es fácil. Simplemente, únete a la mesa", agregó, dirigiéndose al CEO de Warner Bros. Discovery.

La trama de la temporada 3 de Euphoria se desconoce, aunque surgieron algunos rumores que apuntaban a que habría un salto temporal de cinco años. Además de Zendaya o Sydney Sweeney, también se espera que regresen Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer, Angus Cloud y Alexa Demie, entre otros. Quien no participará es Barbie Ferreira, que aparentemente tuvo problemas con Levinson por la trama que ideó para Kat, su personaje.