Superman & Lois revela cuando llegará Doomsday en la temporada 2

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

The CW está emitiendo la temporada 2 de Superman & Lois. Todd Helbing, showrunner de la ficción, ya ha revelado en qué episodio aparecerá Doomsday, uno de los villanos más icónicos de DC.

En el primer capítulo de la temporada 2 tiene lugar un terremoto. Estos temblores son causados por un puño que emerge de la corteza terrestre, una imagen que evoca una de las icónicas portadas de los cómics de Doomsday. El villano, resultado de la ingeniería genética, fue creado a principios de los 90 para desafiar los increíbles poderes de Superman.

En una entrevista con EW Helbing ha dado más detalles sobre la llegada del villano. "Ese vistazo es nuestro homenaje a una versión clásica de Doomsday. Luego, en el episodio 2, se verá un poco más. En el episodio 3 habrá una revelación completa. Hay tanta tradición y mitología en el universo de Superman que sentimos que es nuestra obligación contar una historia única. Nos inspiramos en los cómics tanto como sea posible y luego tratamos de darle un giro. Eso es lo que hemos hecho aquí", adelantó.

"Creo que una de las cosas que realmente nos gusta del mundo de los cómics, pero en particular de los villanos, es encontrar formas de usar suposiciones sobre un personaje, y luego darle la vuelta y encontrar formas de explicar cosas que no han sido explicadas en los cómics, como el uso de algo, o por qué un personaje hace una determinada cosa. Todo se revelará en el episodio 3, pero hay un par de cosas que estamos haciendo de las que no puedo explicar demasiado y que mostrarán cómo nos influyen ciertas piezas y por qué las usamos para crear determinados trabajos", agregó.