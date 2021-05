Superman y Lois 1x07 sorprende con la revelación de otro mítico héroe de DC

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

El episodio 1x07 de Superman & Lois ha revelado la verdadera identidad del personaje de Wolé Parks. Aunque todo apuntaba a que daba vida a un Lex Luthor de otra Tierra, finalmente se ha desvelado que en realidad es otro iconoico personaje de DC.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que el Luthor de Superman and Lois en realidad es John Henry Irons, icónico personaje de DC conocido como Acero (Steel). Se trata de un héroe creado por Louise Simonsony y el artista Jon Bogdanove que hizo su debut en DC Comics en el número 500 de The Adventures of Superman y, en las grapas, fue uno de los héroes que surgieron tras la muerte de Kal-El a manos de Doomsday.

Es decir, que aunque la inteligencia artificial de la nave y la armadura crean que se trata de Lex Luthor, no es el villano... sino un hombre que, en su realidad, sufrió la tiraría de malvados kryptonianos.

"Cuando me dijeron que iba a interpretar a John Henry Irons me sentí abrumado, un poco emocionado", dijo Parks a TVLine. "Recuerdo haber crecido con él, pero ya no soy solo yo. Hay otros niños que crecieron con este personaje, y hay niños creciendo ahora que conocerán una versión diferente de él. La responsabilidad es una locura. Este es, con diferencia, mi papel más importante", afirmó

Jai Jamison, quien escribió el episodio 1x07, presentó a Acero junto a su hija, Natalie, para seguir el tono familiar de Superman & Lois. "Definitivamente creé ciertos aspectos de ese personaje a partir de ella: su ingenio y lo inteligente que es. El hecho de que Natalie ayudó a construir su supertraje es una idea genial. Poder presentarla y mostrar este lado de John fue importante para mí", explicó el guionista.

Además de los momentos familiares entre padre e hija, el episodio también recordó algunos eventos más oscuros, incluido el momento en que John y Natalie vieron cómo Lois era asesinada durante una emisión de noticias en directo.

"Él está absolutamente traumatizado. La vio morir, y ese trauma todavía está dentro de él. Aunque Lois no le conoce, quería hacer parecer que estaban casados. Ella sigue siendo la misma persona pero de su Tierra, se acaba de casar con otra persona. Si hubiera conocido a John antes que a Clark, podrían estar juntos", dijo.

Otro detalle que ha llamado la atención es que John habla kryptoniano. "La idea era que los kryptonianos se apoderaron de la Tierra de John, por lo que aprendió su idioma de la misma manera que mucha gente en Praga sabe ruso debido a la ocupación durante la Unión Soviética. Es un concepto similar en términos de por qué John conocería el kryptoniano", esgrimió Jamison.

"Es un solitario, que en realidad es algo que me encanta de John. Su superpoder es su mente. No tiene visión de láser y todas esas otras cosas, así que tiene que construirlo todo. Acero pensaría que la mejor manera de vencer a su enemigo sería aprender de él", explicó Parks, que advirtió: "No hemos terminado de ver el mundo de John Henry Irons y eso incluye muchas cosas".