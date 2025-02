Emotivo tributo de Sarah Michelle Gellar a Michelle Trachtenberg: "Viviré por ti"

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Michelle Trachtenberg, quien encarnó a Dawn Summers en Buffy, cazavampiros, ha fallecido a los 39 años. Su hermana mayor en la ficticia serie de Josh Whedon, Sarah Michelle Gellar, ha rendido un sentido tributo a la actriz en sus redes sociales: "Viviré por ti".

"Michelle, escúchame. Escucha. Te quiero. Siempre te querré", ha escrito emocionada Gellar en Instagram junto a varias imágenes de ella con Trachtenberg y otros miembros de Buffy, cazavampiros, como Seth Green. "Lo más difícil en este mundo es vivir en él. Seré valiente. Viviré... por ti", añadió en su publicación parafraseando uno de los momentos más emotivos que protagonizaron sus dos personaje sen la serie.

Nacida el 11 de octubre de 1985, Trachtenberg se unió a la serie como Dawn Summers, la hermana pequeña de Buffy, a partir de la quinta temporada. La actriz también tuvo un papel destacado en la comedia televisiva de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete, emitida entre 1992 y 1996, y supo abrirse hueco en Gossip Girl, donde encarnó a Georgina Sparks.

Un papel que repetiría en dos episodios del reinicio que tuvo la ficción protagonizada por Blake Lively entre 2021 y 2023. La artista también fue nominada a un Daytime Emmy por su actuación en la serie de Discovery Truth or Scare. Además, entre los títulos destacados de su filmografía se encuentran Eurotrip, Inspector Gadget, 17 otra vez o Harriet la espía.

Según The Post, Trachtenberg fue hallada por su madre alrededor de las 08:00 horas del miércoles 26 de febrero en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Central Park South de Manhattan (Nueva York), y hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. Pero el medio también remarca que la muerte de la artista, que se había sometido recientemente a un trasplante de hígado, no se está investigando como un posible crimen.