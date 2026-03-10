Stargate Atlantis, al completo en SYFY España

La icónica serie Stargate Atlantis llega a SYFY España - MGM TELEVISION, SONY PICTURES TELEVISION

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Stargate Atlantis, una de las series más aclamadas del universo Stargate, llegará a SYFY España el próximo lunes 16 de marzo. A partir de este día, los espectadores del canal de ciencia ficción podrán disfrutar a través de Universal+ de las cinco temporadas completas de la icónica serie que expande los límites del universo. Stargate Atlantis se emitirá de lunes a viernes a partir de las 19:15, con tres episodios diarios.

La serie invita a los amantes de las aventuras intergalácticas a sumergirse en una historia llena de exploración, misterio y acción intergaláctica. Todo comienza cuando el equipo de SG-1 descubre lo que creen que son los restos de la Ciudad Perdida de los Antiguos, los creadores de los Stargates. A partir de ese hallazgo, el Stargate Command organiza una ambiciosa expedición hacia una galaxia lejana.

Liderado por la doctora Elizabeth Weir, interpretada por Torri Higginson, un nuevo equipo de exploradores viaja hasta la galaxia Pegaso. Aquí descubren una ciudad tecnológicamente avanzada pero abandonada en el fondo del océano donde se enfrentarán a misterios ancestrales, conocerán a grupos humanos nómadas y deberán luchar contra un enemigo mortal que se alimenta del miedo humano.

Además de Torri Higginson, la serie cuenta con un reparto encabezado por Joe Flanigan, quien interpreta al teniente coronel John Sheppard, o Jason Momoa, que dio vida a Ronon Dex a partir de la segunda temporada. Otros nombres como David Hewlett, Rachel Luttrell, Paul McGillion, Rainbow Sun Francks, Amanda Tapping, Jewel Staite o Robert Picardo completan el elenco.

La franquicia Stargate nació en 1994 con la película dirigida por Roland Emmerich. El filme, protagonizado por Kurt Russell como el coronel Jack O'Neil y James Spader como el científico Daniel Jackson, relata la investigación de un misterioso artefacto hallado en unas excavaciones: la llamada "Puerta de las Estrellas". Al activarla, un equipo de reconocimiento atraviesa el portal y llega a otro planeta cuya civilización recuerda al Antiguo Egipto, aunque con una tecnología más avanzada.

El universo de Stargate se amplió en 1997 con la serie SG-1, protagonizada por Richard Dean Anderson como O'Neil y Michael Shanks como Jackson. A esta le siguieron otras producciones como Atlantis y Universe, emitida entre 2009 y 2011. La saga también dio lugar a varios largometrajes televisivos siendo el último Stargate SG1: Hijos de los dioses, estrenado en 2009, además de una ficción animada titulada Infinity y la web serie Stargate Origenes: Catherine.