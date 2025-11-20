Stargate resucita con una nueva serie

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Amazon MGM Studios ha dado luz verde la resurección una de las producciones de ciencia ficción más populares: Stargate, con una nueva serie que ya cuenta con showrunner. Esta nueva ficción correrá a cargo de un conocido dentro de la franquicia, Martin Gero, quien también es el creador de Blindspot.

"Hace veinte años, mi primer trabajo real en televisión fue como editor de guion en Stargate: Atlantis. Pasé cinco años en la franquicia trabajando en las tres series; Stargate me enseñó todo sobre cómo hacer televisión - está escrito en mi ADN", afirmó Gero en un comunicado recogido por Deadline. "Estoy encantado de que Amazon MGM Studios me haya confiado la dirección de esta increíble franquicia en su próxima etapa", continuó el guionista.

"Para quienes han mantenido la puerta activa mediante convenciones, revisionados y una fe inquebrantable, esto es para vosotros. Y a los que son nuevos en nuestro mundo - les prometo que están a punto de vivir algo extraordinario", finalizó Gero, remarcando así que esta nueva ficción de Stargate no defraudará a los fans, sino que tampoco a quienes se adentren por vez primera en la saga.

"Stargate es una franquicia longeva e icónica que ha cautivado a la audiencia durante décadas con su audaz exploración del lugar de la humanidad en el cosmos", afirmó Nick Pepper, jefe de Desarrollo de TV SVOD en Estados Unidos de Amazon MGM Studios. "Junto a nuestro extraordinario equipo creativo, formado por Martin, Tory y Joby, nos sentimos honrados de abrir esta nueva puerta y presentar un capítulo visionario de esta querida franquicia a nuestra audiencia global de Prime Video, un capítulo que respeta el legado de la serie mientras avanza hacia un futuro ambicioso y cargado de emoción", añadió.

La franquicia de Stargate comenzó en 1994 con la película de Roland Emmerich. El filme protagonizado por Kurt Russell como el coronel Jack O'Neil y James Spader como el brillante científico Daniel Jackson narra cómo, movidos por distintos intereses, investigan el misterioso hallazgo de un extraño artefacto descubierto en unas excavaciones: la "Puerta de las Estrellas". Al activarla, el equipo de reconocimiento se adentra en su interior y viaja a otro mundo, cuya civilización recuerda al Antiguo Egipto, aunque con un nivel tecnológico más avanzado.

Tres años después, en 1997, el universo de Stargate se expandió con SG1, serie protagonizada por Richard Dean Anderson en el papel de O'Neil y Michael Shanks, encarnando a Jackson. Más tarde la franquicia continuó con Atlantis, donde Jason Momoa dio vida a uno de los protagonistas y Universe, que se emitió entre 2009 y 2011. Además, la saga tuvo también varios largometrajes televisivos, siendo el último Stargate SG1: Hijos de los dioses, estrenado en 2009, además de una ficción animada titulada Infinity y la web serie Stargate Origenes: Catherine.

Dicho esto, más allá de esta nueva serie de Stargate con Gero, Amazon MGM Studios también tiene en marcha otros proyectos basados en exitosas franquicias cinematográficas. Entre ellos, Elle, una precuela de las películas protagonizadas por Reese Witherspoon Una rubia muy legal, la serie de Tomb Raider con Sophie Turner (Juego de Tronos) en el papel de la intrépida Lara Croft o La barbería, con Jermaine Fowler, basada en la hilarante saga de películas que protagonizó el actor y rapero Ice Cube.