El sith más resistente de Star Wars arrasa en Disney+: Así ha sobrevivido Darth Maul tanto tiempo - LUCASFILM

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ los dos primeros episodios de Star Wars: Maul - Señor de las sombras, serie de animación que sitúa al antiguo aprendiz Sith de sable de luz doble al frente de una trama criminal. Los responsables del proyecto han desgranado las claves de una ficción que amplía la trayectoria de uno de los villanos más perdurables de la saga, un personaje que irrumpió y murió en La Amenaza Fantasma, resucitó y se abrió paso como señor del crimen en The Clone Wars, regresó en la película de Han Solo y cerró su recorrido en Rebels.

"Ha sido una verdadera sorpresa ver que el personaje sigue evolucionando y creciendo. Lo divertido es reinventarlo cada vez que vuelve a aparecer y descubrir cosas nuevas sobre él", señala en una entrevista con Indiwire Sam Witwer, voz del antagonista desde su resurrección en The Clone Wars. Precisamente, esta nueva ficción funciona a la vez como continuación de aquella serie y como puente hacia la versión posterior de Maul vista en Han Solo: Una historia de Star Wars y Star Wars Rebels.

Lejos del formato de aventura episódica al que suelen recurrir los proyectos de animación de Star Wars, Señor de las sombras se presenta como un solo relato serializado que obligó al equipo creativo a extremar el control sobre la coherencia estética y narrativa.

"No queríamos que nadie pudiera decir que el cuarto episodio lucía mejor que el primero. Volvíamos constantemente a los capítulos iniciales y los salpicábamos con lo que aprendíamos en los posteriores", revela Athena Yvette Portillo, vicepresidenta de producción de animación de Lucasfilm, que explica que "tuvimos más tiempo de desarrollo que en series anteriores, así que pudimos probar métodos distintos".

En lo dramático, Star Wars: Maul - Señor de las sombras deja atrás la nitidez tradicional entre héroes y villanos y plantea un escenario en el que solo hay una certeza absoluta: la amenaza del Imperio. "Queríamos convertirlo en una fuerza externa amenazante y poderosa, que irrumpiera en el momento justo para empujar la historia hacia delante", asegura Matt Michnovetz, co-creador y showrunner de la serie.

DARTH MAUL, "UN MANIPULADOR MUY CARISMÁTICO"

Brad Rau, productor ejecutivo de Señor de las sombras, admite que nada de eso tendría verdadero peso sin el propio Maul. "Es un superviviente y está completamente entregado a sus causas. También es un manipulador, y uno muy carismático, que ejerce sobre nuestros personajes una suerte de diablo al hombro, tentándolos por momentos y obligándolos también a enfrentarse a verdades incómodas", apunta Rau, que considera que "Maul resulta un personaje cercano por las pérdidas que ha sufrido y por los errores que sigue repitiendo".

Si en The Clone Wars su motor era la venganza contra los jedi y la acumulación de poder, en Señor de las sombras aflora una dimensión distinta tras la pérdida de su hermano, su madre y su hogar. "Siempre he tenido muchísimas preguntas sobre Maul y ahora siento que por fin tengo por primera vez en mi vida una visión completa de su arco dentro de Star Wars", afirma Witwer.

"Después de lo ocurrido en The Clone Wars, Maul planea reconstruir su sindicato del crimen en un planeta no controlado por el Imperio. Allí se cruza en su camino con una joven y desilusionada padawan Jedi que bien podría ser la aprendiz que anda buscando para consumar su implacable venganza", reza la sinopsis oficial de Maul - Señor de las sombras, que tendrá 10 episodios.

Tras el estreno de los dos primeros capítulos, Disney+ estrenará cada lunes dos episodios hasta el 4 de mayo, el Día de Star Wars. Menos de tres semanas después del final de la serie, el 22 de mayo llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker. Dirigida y escrita por Jon Favreau, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.