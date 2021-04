Star Wars: Así volverá Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) en la serie de Obi-Wan Kenobi

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Hace pocos días, Star Wars anunció el reparto de la esperada serie de Obi-Wan Kenobi, encabezado por Ewan McGregor y Hayden Christensen retomando su papel de Darth Vader. Pero los fans siguen soñando con el regreso de un personaje que no haya sido anunciado en el elenco oficial. Y no, no se trata de Jar-Jar Binks, sino del maestro del Jedi protagonista, Qui-Gon Jinn.

Anteriormente, el actor Liam Neeson, que interpretó a Qui-Gon en La amenaza fantasma, dejó claró que está dispuesto a volver a la franquicia galáctica si le dan la oportunidad, aunque parecía poco probable que sucediera... hasta ahora. Porque un nuevo libro de Star Wars ha vuelto a avivar las esperanzas de los fans, ya que en él se relata un pasaje oculto de su historia con Obi-Wan.

En la novela Skywalker: A Family At War de Kristin Baver se relata, a modo de biografía, la historia de la familia de Anakin, en la que por supuesto Qui-Gon y Obi-Wan juegan un papel fundamental.

En un pasaje, compartido por el usuario de Twitter @NumicianPrince, se narra cómo el Jedi gris logró comunicarse con su aprendiz incluso después de la muerte, motivo por el cual los fans aun sueñan con su regreso en la serie de Disney+.

El libro dice lo siguiente: "Antes de que él y Yoda se separaran, el viejo Jedi reveló que el amado maestro de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, había regresado del inframundo de la Fuerza, manifestando su mente consciente incluso después de la muerte.

Le costó 10 años, pero finalmente Obi-Wan pudo comunicarse con su amigo más querido, resucitado dentro de la Fuerza cósmica", añade la novela.

Lo interesante aquí es el fragmento en el que se explica que Obi-Wan tardó 10 años en comunicarse con su maestro. Se ha confirmado que la serie de Disney+ tiene lugar aproximadamente una década después del final de La venganza de los Sith, y parece demasiada casualidad que las piezas encajen tan bien cronológicamente.

UN FANTASMA DE LA FUERZA

El regreso de Qui-Gon como un fantasma de la Fuerza también tiene sentido narrativo, ya que la serie se desarrolla en los años que Obi-Wan estuvo en Tatooine, escondiéndose del Imperio y siempre velando por la seguridad del pequeño Luke Skywalker.

Con la mayoría de jedis muertos tras la Orden 66, su antiguo padawan convertido en Lord Sith y el resurgimiento del Imperio gracias al Emperador Palpatine, Obi-Wan va a necesitar toda la ayuda posible, sobre todo a nivel espiritual. Y no hay nadie mejor que su maestro Qui-Gon Jinn para guiarle en este nuevo y tumultuoso sendero de la Fuerza.

La serie de Obi-Wan Kenobi se está filmando actualmente, y por el momento no tiene fecha de estreno prevista en Disney+.