Mismos contenidos, nueva marca: Hulu reemplaza a Star en Diney+

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado que Hulu, servicio de streaming que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos, pasará a ser una marca global de entretenimiento para adultos en Disney+, reemplazando a Star. El cambio definitivo se producirá a partir del próximo miércoles 8 de octubre.

Así, la Compañía del Ratón reúne todas sus marcas icónicas, que incluyen Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y ahora Hulu, en una sola plataforma, tal y como explica la plataforma en un comunicado remitido a Culturaocio. Un texto en el que Disney especifica que el único cambio será que el logo de Star será sustituido por el de Hulu ya que los contenidos serán exactamente los mismos.

Entre las series que se integrarán en el catálogo de Hulu (antes Star) se encuentran títulos reconocidos como las recientemente nominadas al Emmy internacional Yo, adicto o Regreso a las Sabinas, junto con otras como Cristóbal Balenciaga, Solo asesinatos en el edificio, Alien: planeta Tierra, The Bear, Shogun, Anatomía de Grey o Modern Family.

Además, la plataforma tiene pendiente el estreno de nuevas ficciones como La suerte: Una serie de casualidades, que, protagonizada por Oscar Jaenada y Ricardo Gómez aterrizará en la plataforma el 8 de octubre y Entrepreneurs, la serie del dúo cómico Pantomima Full, cuyo fecha de estreno se espera para el 23 octubre. Además de títulos internacionales como Las Kardashian (23 octubre), Todas las de la ley o la segunda temporada de High Potential (7 octubre).

El cambio viene tras la firma del acuerdo con Comcast, con la que la compañía del Ratón se hizo con el control total de Hulu. La iniciativa responde a la intención de Disney de integrar todos sus contenidos bajo un mismo paraguas, reforzando así su imagen a nivel global. Según recoge Variety, en las próximas semanas Disney+ prepara "una pantalla de inicio más visual", así como más intuitiva y personalizada.

"Estas mejoras son solo el comienzo, ya que hay previstas más actualizaciones antes del lanzamiento de una experiencia de aplicación unificada el año que viene", afirmó la compañia.