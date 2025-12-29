Siri desconoloca a Alejandro Sanz en el primer tráiler de su documental Cuando nadie me ve - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Cuando nadie me ve, serie documental sobre Alejandro Sanz, llega a Movistar Plus+ el próximo 27 de enero. El proyecto, que ya ha lanzado su primer teaser tráiler, promete mostrar al Alejandro "que nadie conoce".

En el avance, de poco más de medio minuto de duración, el cantante aparece haciendo preguntas al asistente virtual Siri. Cuando alguien del equipo del documental le inquiere si alguna vez le ha preguntado sobre sí mismo, Sanz se apresura a hacerlo, a lo que Siri, para su estupefacción, le contesta: "No sé qué responder a eso".

Dirigido por Álvaro Ron, el documental gira en torno a la búsqueda del artista de un equilibrio entre su amor por la música y el precio personal y familiar que conlleva su profesión. Además, incluye más de 200 horas de grabaciones y material de archivo, así como testimonios de artistas como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso, entre otros.

La serie, "filmada en un momento de transformación personal y creativa" del artista, promete "un viaje emocional en el que Alejandro revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda".

Cuando nadie me ve es una serie documental original de Movistar Plus+, producida por Sony Music Vision. Se estrenará en la plataforma de streaming el 27 de enero de 2026.