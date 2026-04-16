Series fuera de serie arranca en AXN con Three Pines y Pan Am

Three Pines y Pan Am llegan a AXN con su nueva programación Series fuera de serie - AXN

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Series fuera de serie, el nuevo espacio de AXN dedicado a títulos de prestigio y producciones de autor, llega este fin de semana. Desde este mes de abril y durante el mes de mayo, reunirá títulos como Three Pines y Pan Am.

Three Pines, la adaptación de las novelas de misterio de la escritora canadiense Louise Penny, es la encargada de abrir la programación este 18 de abril. La serie podrá verse los tanto el sábado 18 como el 25 de este mismo mes a las 18:30 horas en formato maratón de cuatro episodios.

Protagonizada por Alfred Molina, la ficción sigue los pasos del inspector jefe Armand Gamache, quien llega al pequeño y aparentemente idílico pueblo de Three Pines para investigar una serie de asesinatos. A medida que avanzan los episodios, el protagonista descubrirá que, bajo su tranquila superficie, se esconden secretos enterrados desde hace años, mientras él mismo se enfrenta a sus propios fantasmas.

En mayo será el turno de Pan Am, que tomará el relevo dentro de Series fuera de serie de AXN. La producción estrenada en 2011 cuenta con un reparto encabezado por estrellas de la talla de Margot Robbie, quien da vida a Laura Cameron, o Christina Ricci, que interpreta a Maggie Ryan.

Además de Robbie y Ricci, Kelli Garner en el papel de Kate Cameron y Karine Vanasse, que encarna a Colette Valois, también protagonizan esta trama de personajes femeninos con historias entrelazadas en el glamuroso mundo de la aviación comercial de los años 60.

"La serie dramática Pan Am nos transporta a 1963 y los comienzos de la Era del Avión a Reacción. Mientras la aerolínea rápida, nueva y lujosa avanza por los cielos, los pasajeros y la tripulación enfrentan una travesía cuyo panorama está determinado por el romance, cambios en los valores sociales y hasta el espionaje internacional. La jefa de azafatas Maggie (Christina Ricci) guía a la novata...", reza la sinopsis oficial de la primera y única temporada de la serie.