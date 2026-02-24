La serie El Homenaje, el último trabajo de Eusebio Poncela, ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime

El Homenaje, el último trabajo de Eusebio Poncela, ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime - SKYSHOWTIME

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El Homenaje, serie de los creadores de Matices y en la que regresa gran parte de su elenco, llegará a SkyShowtime el próximo 23 de abril. Protagonizada por Eusebio Poncela, se trata del último proyecto en el que trabajó el intérprete, fallecido el pasado 27 de agosto a los 79 años.

Compuesta de ocho capítulos, El Homenaje es un thriller psicológico con una trama independiente de Matices, a pesar de contar en su reparto con muchos de los actores de la serie, como Elsa Pataky, Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar y Luisa Mayol.

"El Homenaje narra la historia de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), patriarca de una de las familias más poderosas del país, que convoca a sus allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa", reza la sinopsis de la ficción.

La serie estrenará sus cuatro primeros episodios el próximo 23 de abril, mientras que los cuatro restantes verán la luz la semana siguiente. Además, El Homenaje se presentará en la sección 5 minutos de la 29.ª edición del Festival de Málaga. Completan el elenco de la serie Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós, entre otros.

La ficción es una producción de El Homenaje la serie S.L. (Secuoya Studios) y Stellarmedia en asociación con SkyShowtime y en colaboración con Prime Video. Producen ejecutivamente Elsa Pataky y Sergio Cánovas, que también ejerce como director. La serie está escrita por Javier Naya y Martín Suárez y creada por ambos junto a Sergio Cánovas.