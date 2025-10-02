Tráiler de El Homenaje, la serie póstuma de Eusebio Poncela que llega a SkyShowtime en 2026

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

SkyShowtime ha anunciado el lanzamiento El homenaje, serie del equipo creador de Matices protagonizada por Eusebio Poncela, que falleció el pasado 27 de agosto a los 79 años. En esta nueva producción original, que llegará a la plataforma en algún punto de 2026, el intérprete compartió pantalla con sus compañeros de reparto en Matices entre los que se encuentran Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky.

Se unen a ellos rostros como Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós. Para ir calentando motores la ficción que llegará a la plataforma en algún punto de 2026 ha lanzado un primer tráiler cargado de traiciones, misterios y secretos.

El avance, de un minuto y medio de duración comienza con a celebración del ochenta cumpleaños de Adolfo Novak (Poncela), el patriarca de una de las familias más poderosas del país junto a familiares y allegados. "Un brindis por la familia, que es la única empresa de la que no puedes dimitir", comienza el discurso el empresario. A continuación procede a agradecer a su esposa y sus hijos, de los que dice sentirse orgulloso, mientras que se muestran imágenes de la vida poco ejemplar que éstos han llevado.

"No quiero terminar sin hacer mención a esa otra familia, mis colaboradores. Algunos de ellos tengo el honor de llamarles hermanos", continúa el personaje de Poncela, mientras se descubre las prácticas chantajistas y traicioneras de sus socios. Sin embargo, deja para el final la gran sorpresa de la noche: va ha empezar a grabar sus memorias. La noticia es recibida con nerviosismo entre los asistentes, que temen que saque a la luz sus más oscuros secretos.

Sergio Cánovas, Javier Naya, Alex Meriweathe y Alejandro Merino, equipo responsable de Matices, dirigen El homenaje. Cánovas ha adelantado que la serie es "un nuevo thriller donde la traición y la venganza irrumpirán en una turbulenta historia familiar".

Por su parte Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime ha comentado que están "encantados de continuar nuestra colaboración con Secuoya Studios y de trabajar de nuevo con el brillante equipo y talento responsable de Matices. El Homenaje es un proyecto increíble, una historia llena de intriga y suspense que estamos deseando estrenar el año que viene en SkyShowtime".

Poncela, Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky vuelven a colaborar con el equipo de Matices en El homenaje donde encarnarán personajes e historias nuevas. A este gran reparto se une Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós, entre otros.

"El Homenaje narra la historia de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), patriarca de una de las familias más poderosas del país, que convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa", reza la sinopsis oficial de la serie.

El Homenaje es una producción de Secuoya Studios y Stellarmedia en colaboración con SkyShowtime y Prime Video. La serie está escrita y dirigida por Sergio Cánovas, que también ejerce como productor ejecutivo junto a Elsa Pataky.

Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios, ha dicho se ha reafirmado en la necesidad de "producir historias audaces y de alto impacto que conecten con el público". "Esta coproducción junto a Stellarmedia en colaboración con SkyShowtime y Prime Video nos permite reunir a un equipo creativo y artístico excepcional para dar vida a un thriller familiar cargado de secretos y revelaciones", añade.