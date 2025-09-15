God of War: Dave Bautista y Joe Manganiello son los favoritos para interpretar a Kratos en la serie de Prime Video

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Tres años después de su primer anuncio y con un reinicio creativo en 2024 de por medio, la serie en acción real que prepara Prime Video basada en el videojuego God of War habría reducido a diez los candidatos para encarnar a Kratos. Las últimas informaciones apuntan que Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) y Joe Manganiello (Magic Mike) encabezan una lista de favoritos entre los que se encuentran actores como Henry Cavill (El hombre de acero), Jason Momoa (Aquaman) y Winston Duke (Black Panther).

Según se señala en el pódcast John Campea Show, el listado de posibles protagonistas lo completan Christopher Judge (voz de Kratos en los videojuegos), Manu Bennett (Spartacus: Sangre y arena), Travis Fimmel (Vikingos), Oliver Ritchers (Viuda Negra) y Paul Levesque (la estrella de la WWE conocida como Triple H). Todos los perfiles responden a criterios de físico, estatura y experiencia en acción, claves para un personaje como Kratos que combina ferocidad, paternidad estoica, presencia imponente y gravedad dramática.

A efectos informativos, la lista no está confirmada ni por Prime Video ni por los responsables de la serie. Como ocurre a veces con estas cribas preliminares, pueden evolucionar o variar antes del fichaje final, por lo que conviene tratarlas como rumores hasta anuncios oficiales. Por ejemplo, hay nombres del propio listado que no encajan con la producción de la serie, como es el caso de Cavill.

Que Cavill sea Kratos resulta improbable dada su apretada agenda, especialmente teniendo en cuenta que ya encabeza otro gran proyecto de épica y fantasía para Amazon MGM/Prime Video como es la adaptación Warhammer 40.000. Un proyecto en el que el que fuera protagonista de Superman encabeza el elenco y es productor ejecutivo. Además, Cavill lidera el reboot de Los inmortales (con rodaje pospuesto a 2026 tras una lesión sufrida en entrenamiento) y está vinculado al largometraje de acción real de Voltron.

Con el rodaje de God of War planificado para principios 2026, convertir al actor británico en pilar de otra superproducción simultánea implicaría solapar calendarios y prioridades contractuales, un encaje poco viable en términos logísticos y de marca.

La serie fue anunciada en 2022, con Sony Pictures Television y PlayStation Productions como productoras asociadas. Desde el inicio se subrayó que el proyecto adaptará la etapa nórdica de la saga, arrancando en los eventos del juego de 2018 (Kratos y Atreus en Midgard). Inicialmente, Rafe Judkins figuraba como showrunner con Mark Fergus y Hawk Ostby al guion, pero en 2024 el proyecto fue reformulado y Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) tomó el timón, confirmando en SDCC 2025 su deseo de iniciar producción en 2026.

God of War, que buscará repetir el éxito de recientes adaptaciones de videojuegos como The Last of Us, Arcane o Fallout, fue definida como "un viaje épico que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo" en el que Kratos tendrá que "luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo".

Desarrollado por Santa Monica Studio e iniciada en 2005, la primera de las entregas de la exitosa saga de videojuegos God of War se centraba en Kratos, un guerrero espartano a quien en plena batalla se le aparece el mismísimo Dios de la Guerra, Ares. La deidad le ofrece salvarle de la brutal refriega e imbuirle de poder y, a cambio, solo deberá servirle. En 2018, la saga cambió de eje a la mitología nórdica y un tono más maduro: Kratos, marcado por su pasado, guía a su hijo Atreus en un viaje íntimo que escala hacia lo épico.

La franquicia suma ocho entregas principales si se cuentan los títulos de sobremesa y portátiles: God of War (2005), God of War II (2007), Chains of Olympus (2008), God of War III (2010), Ghost of Sparta (2010), Ascension (2013), God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), además del spin-off móvil Betrayal (2007) y el DLC/epílogo gratuito Valhalla (2023).