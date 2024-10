Malas noticias para la serie de God of War

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Reseteo total de la serie de televisión basada en God of War que tras casi dos años de desarrollo tendrá que empezar de cero. El showrunner y los productores ejecutivos de la adaptación basada en el popular videojuego abandonan el proyecto y Amazon Studios y Sony Pictures ya buscan una nueva dirección creativa.

Según informa Deadline, tras presentar varios borradores del guion de la serie, ninguno de los cuales convencieron a los responsables de los estudios, el showrunner y productor ejecutivo de la serie, Rafe Judkins, y los productores ejecutivos y guionistas Hawk Ostby y Mark Fergus, creadores de la serie de The Expanse, han abandonado el proyecto. A pesar de estas discrepancias, Judkins sigue teniendo un acuerdo global con Sony, donde se centrará en nuevos desarrollos y sigue como showrunner de la adaptación de la saga La rueda del tiempo en Prime Video, que ya ha renovado por una tercera temporada.

Amazon y Sony intentarán ahora contratar a un nuevo showrunner y reunir un nuevo equipo de guionistas para empezar de cero con el proyecto. El director creativo del estudio Santa Monica Studio, Cory Barlog, sigue a bordo de la adaptación como productor ejecutivo, al igual que Asad Qizilbash y Carter Swan, de Playstation Productions, Yumi Yang, de Santa Monica Studio, y Roy Lee, de Vertigo.

Desarrollado por Santa Monica Studio e iniciada en 2005, la primera de las entregas de la épica saga de videojuegos God of War se centraba en Kratos, un guerrero espartano a quien en plena batalla se le aparece el mismísimo Dios de la Guerra, Ares. La deidad le ofrece salvarle de la brutal refriega e imbuirle de poder y, a cambio, solo deberá servirle.

"Cuando su amada esposa muere, Kratos emprende un peligroso viaje con su distanciado hijo Atreus para esparcir sus cenizas desde la cima más alta, el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo", reza la sinopsis oficial de God of War.

La serie, que se anunció de forma oficial en diciembre 2022 y que buscará repetir el éxito de recientes adaptaciones de videojuegos como The Last of Us, Arcane o Fallout, fue definida como "un viaje épico que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo" en el que Kratos tendrá que "luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo".