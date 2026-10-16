La serie de Alas de sangre ya tiene protagonistas: Estos son los actores que encarnarán a Xadan y Violet - EDITORIAL PLANETA

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación televisiva de Alas de sangre ha dado un gran paso adelante fichando a sus dos protagonistas. Basada en el primer volumen de la saga Empíreo de Rebecca Yarros, uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos años, la ficción ya está en marcha en Prime Video, que dio luz verde al proyecto el pasado mayo.

Según informa Variety, Emilio Sakraya y Esther McGregor interpretarán en la serie a Xaden Riorson y Violet Sorrengail. Sakraya es un actor y cantante alemán que ha trabajado en películas como Rheingold (Oro puro) y series como Los que van a morir te saludan o La monja guerrera, donde interpretó a JC. Además, aparecerá en la tercera temporada de la serie en imagen real de One Piece, donde dará vida a Koza.

En cuanto a McGregor, la actriz es la hija de Ewan McGregor y aparece precisamente en la serie de Star Wars de Obi-Wan Kenobi, interpretando a Tetha Grig. También formó parte del elenco de Éramos mentirosos, donde dio vida a Mirren Sinclair Sheffield, y entre sus próximos proyectos figura la adaptación del videojuego Life Is Strange a cargo de Prime Video.

¿DE QUÉ TRATA ALAS DE SANGRE?

Alas de sangre es la primera novela de la saga escrita por Yarros, quien está además involucrada en la serie como productora ejecutiva. La protagonista del libro, Violet Sorrengail, es obligada por su madre a asistir al Colegio de Guerra Basgiath, una academia militar donde los alumnos se entrenan para convertirse en jinetes de dragones, la élite militar del reino de Navarre. Se trata de una institución marcada por una norma implacable: graduarse o morir.

Físicamente más pequeña y débil que sus compañeros de clase, Violet debe sobrevivir a un entrenamiento peligroso y a rivalidades mortales. Allí, entablará una complicada relación sentimental con Xaden Riorson, cuya familia tiene una historia conflictiva con la de Violet.

La serie contará además con Michael B. Jordan como productor ejecutivo a través de su productora, Outlier Society, que impulsó el proyecto tras hacerse con los derechos de la obra en octubre de 2023. Alas de sangre había aterrizado en las librerías apenas unos meses antes, en mayo de ese año, convirtiéndose en un fenómeno mundial con más de dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo durante sus primeros seis meses. El éxito se amplió después con dos entregas literarias más, Alas de hierro y Alas de ónix.