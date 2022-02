El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder responde a las críticas: "¿Quién se ofende por un elfo negro o latino?"

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Los estudios cada vez se esfuerzan más por incluir diversidad en sus películas y series, pero no siempre es bienvenida. Las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder han generado algunas críticas en este aspecto, ya que algunos de los fans de J.R.R. Tolkien consideraban que la diversiadad étnica no es fiel a la obra del autor. Sin embargo, desde Amazon han reafirmado su postura.

"Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo es realmente el mundo", dijo Lindsey Weber, productora ejecutiva de la serie, en una entrevista con Vanity Fair. "Tolkien es para todos. Sus historias tratan sobre razas ficticias que hacen mejor su trabajo cuando dejan el aislamiento de sus propias culturas y se unen", agregó.

"Estaba claro que iba a haber críticas, pero debemos preguntarnos de parte de quién. ¿Quién puede sentirse amenazado o disgustado por la idea de que un elfo sea negro, latino o asiático?", se preguntó Mariana Rios Maldonado, estudiante especializada en la obra de Tolkien.

