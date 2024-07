Salvaje tráiler del 4x07 de The Boys con los Siete asaltando el cuartel general de Carnicero

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Falta muy poco para que la temporada 4 de The Boys alcance su punto más álgido antes de su épico final. Para abrir boca, Amazon Prime Vídeo ha lanzado un navideño y brutal adelanto del séptimo y penúltimo episodio que muestra a los Siete, el grupo de héroes liderados por el cada vez más desatado Homelander (Antony Starr) asaltando la guarida de Billy Carnicero (Karl Urban) y su equipo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)

Titulado Negocios Sucios, el 4x06 de The Boys vio el retorno de Tek Knight (Derek Wilson) tras su debut en Gen-V y también presentó a su propia versión del Spider-Man de Marvel, Webweaver. El episodio arrancaba con A-Train (Jesse T. Usher) avisando a Leche Materna (Laz Alonso) de que Homelander (Antony Starr) planeaba crear toda una legión de supers, y derrocar al presidente para apoderarse de los Estados Unidos.

La idea de Homelander era sacar adelabte su plan durante la fiesta que Knight iba a dar para otros supers, magnates multimillonarios y figuras políticas. Sin embargo, varios de los miembros de The Boys se colaban en la reunión y el capítulo se saldaba con la muerte de Knight. Algo que el implacable líder de los Siete no está dispuesto a perdonar, como prueba el adelanto del 4x07 de The Boys.

Las imágenes arrancan con el regreso de un miembro vital del equipo de Carnicero, Frenchie (Tomer Capone). Pero las cosas se saldrán de madre cuando Profundo (Chace Crawford) y el nuevo Negro Oscuro (Nathan Mitchell) irrumpan en el cuartel de The Boys.

This Thursday, it's beginning to look a lot like #TheBoysChristmas pic.twitter.com/kpXSnEOWBu — THE BOYS (@TheBoysTV) July 8, 2024

Es más, la escena muestra a los dos miembros de los Siete manteniendo un brutal enfrentamiento con Carnicero y Luz Estelar (Erin Moriarty) antes de poder salir pitando.

Sin embargo, este ataque ordenado por el líder de los Siete, quien aparece con el rostro ensangrentado en otra brutal secuencia, solo es el preámbulo de la guerra total que le ha declarado a Carnicero. Para descubrir cómo terminará, los fans deberán esperar a que Prime Vídeo estrene los dos episodios restantes de la cuarta temporada y, que seguramente, sirvan para configurar la trama de su quinta entrega.