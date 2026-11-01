Sacha Baron Cohen: A Marvel le preocupaba que fuera ofensivo que un actor judío interpretara al demonio Mefisto

Sacha Baron Cohen revela que a Marvel le preocupaba que un actor judío interpretara al demonio Mefisto en el UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado algo más de un año desde que Mefisto hiciera su primera aparición en el UCM con Ironheart. El elegido para dar vida al que es uno de los villanos más legendarios de los cómics fue Sacha Baron Cohen y ahora el actor ha revelado que el equipo de la serie tuvo sus reparos a la hora de ofrecerle el papel, temiendo que relacionar al personaje demoniaco con un actor judío pudiese resultar antisemita.

"Fue una reunión maravillosa cuando me lo propusieron", aseguró Baron Cohen durante su paso por el podcast Happy Sad Confused, recordando que "se trataba, sobre todo, de un equipo de producción y dirección compuesto casi en su totalidad por personas negras".

"Y me dijeron: 'Queremos ofrecerte el papel de Mefisto, pero somos conscientes de la asociación negativa que históricamente se ha hecho entre los judíos y el diablo, y queremos asegurarnos de que no te sientas ofendido por el hecho de que te ofrezcamos este papel", explicó el actor. "Fue un gesto increíblemente considerado y empático por su parte. Y yo les respondí: 'Sí, me parece bien'", añadió.

"Creo que, para los judíos que hay por ahí, a veces no nos sentimos vistos", reflexionó el intérprete, añadiendo que no sentían "que la gente pueda empatizar con nosotros, que nosotros también estamos sufriendo". Debido a esto, para Baron Cohen, "el hecho de que este equipo de producción y dirección, compuesto íntegramente por personas negras, fuera tan empático, supuso un momento en el que nos sentimos vistos" y "fue una experiencia increíble".

ESTEREOTIPOS ANTISEMITAS

Según señala Variety, los estereotipos que asocian al pueblo judío elementos demoniacos se remontan a siglos atrás, teniendo su origen en una traducción errónea de la Biblia.

"Durante la Edad Media, a los judíos se les solía describir como hijos del diablo, a menudo representados con cuernos y ojos saltones, y se les asociaba con atributos satánicos, como la arrogancia y la lógica retorcida", expone el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley en su página web, que recoge en una ficha informativa lo que denomina "algunos de los motivos más comunes en el discurso antisemita".

Mefisto es la versión del Diablo en Marvel, fue creado por Stan Lee y John Buscema en 1968, inspirado por el demonio Mefistófeles del folclore alemán y la leyenda de Fausto. Se trata de una entidad cuya principal motivación es obtener almas, para lo que ofrece a los héroes oscuros pactos. De hecho, en Ironheart, Riri llegaba a un acuerdo a cambio de traer de vuelta a su fallecida mejor amiga.

Desde su debut en Ironheart, Mefisto no ha vuelto a aparecer en ninguna producción marvelita si bien algunos fans esperan que lo haga en un futuro.