La rueda del tiempo sustituye a uno de sus protagonistas por un actor de The Witcher

La rueda del tiempo sustituye a uno de sus protagonistas por un actor de The Witcher - AMAZON

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

La rueda del tiempo se estrena en Amazon Prime Video el 19 de noviembre, pero la serie basada en las novelas de Robert Jordan ya ha renovado por una segunda temporada. La entrega llegará con cambios, ya que uno de sus protagonistas ha sido sustituido por un actor de The Witcher.

Según Deadline, el actor de The Witcher Dónal Finn reemplazará a Barney Harris en el rol de Mat Cauthon en la segunda temporada. La publicación no ha revelado el motivo detrás de este cambio de casting. La grabación de los nuevos episodios ya ha arrancado en República Checa. En The Witcher Finn interpretó a Nettly en Cuatro marcos, segundo episodio de la primera temporada.

"Mat y Perrin son mucho más que personajes secundarios. A veces la gente sentía que no se enamoraba realmente de esos personajes hasta algunos de los libros posteriores, cuando realmente los conoció y pudo ver su punto de vista sobre el mundo. Con suerte, en la serie , desde el principio son parte del grupo", explicó el showrunner Rafe Judkins sobre el personaje a Den of Geek.

La serie se desarrolla en un mundo épico donde existe la magia y solamente ciertas mujeres pueden utilizarla. La protagonista es Moraine (Rosamund Pike), miembro de la increíblemente poderosa organización de mujeres llamada Aes Sedai, quien llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco hombres y mujeres jóvenes.

Completan el reparto Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Hammed Animashaun, Pasha Bocarie, Priyanka Bose, Lolita Chakrabarti, Darren Clarke, Maria Doyle Kennedy y Kate Fleetwood, entre otros actores. Los tres primeros episodios de la primera temporada de La Rueda del Tiempo se estrenarán el viernes 19 de noviembre, seguidos de un estreno semanal que culminará con el episodio final el 24 de diciembre.