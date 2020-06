Ruby Rose abandona Batwoman por sorpresa

Ruby Rose abandona el papel de Batwoman - THE CW

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Días después del final de la primera temporada de Batwoman, Ruby Rose ha decidido desvincularse de la serie de The CW y no participará en la segunda temporada.

La actriz ha lanzado un comunicado confirmando la noticia. "He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman la próxima temporada. No ha sido una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en la serie en Vancouver y en Los Ángeles", apuntó.

"Estoy más que agradecida a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries no solo por darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al Universo DC. Gracias Peter Roth y Mark Pedowitz y los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en la serie y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito. Estoy realmente agradecida", agregó, sin revelar el motivo de su decisión.

Algunos apuntan a que Rose podría haber abandonado tras la reacción inicial de los fans, ya que fue muy criticada la decisión de The CW de elegirla para el rol.

Por su parte, Warner Bros, The CW y Berlanti Productions dieron las gracias a la intérprete y aseguraron estar "firmemente comprometidos con la segunda temporada de Batwoman y su futuro a largo plazo". "Esperamos compartir con vosotros esta nueva dirección, incluyendo la elección de una nueva actriz principal y miembro de la comunidad LGBTQ en los próximos meses", aclararon.

Batwoman terminó antes de lo previsto debido a la pandemia de coronavirus, estrenando su capítulo final en España a través de HBO el martes 19 de mayo. Se espera que la segunda temporada se lance en 2021.