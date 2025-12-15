La rivalidad entre Mozart y Salieri estalla en el trailer de Amadeus, que ya tiene fecha de estreno en Skyshotime - SKYSHOWTIME

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el trailer de Amadeus, la miniserie de 5 episodios basada en la obra teatral de Peter Shaffer que llegará a SkyShowtime el próximo 2 de enero de 2026. La producción, adaptada por Joe Barton, contará con Will Sharpe, Paul Bettany y Gabrielle Creevy como protagonistas.

El avance, de un minuto y medio de duración, sitúa al espectador en la Viena del siglo XVIII, y se centra en la irrupción en la corte de Wolfgang 'Amadeus' Mozart, un prodigio musical que rompe con las normas establecidas hasta el momento a la hora de componer. Por este motivo, el protagonista tiene que enfrentarse a las manipulaciones de Antonio Salieri, compositor establecido ya entre las élites que se ve superado y que no parará hasta en acabar con él.

"Amadeus, de veinticinco años, llega a la bulliciosa Viena del siglo XVIII, dejando atrás su etapa de niño prodigio y ansiando libertad creativa. Allí, su mundo choca con dos figuras fundamentales: su leal futura esposa, Constanze Weber, y el profundamente religioso compositor de la corte, Antonio Salieri.

Amadeus seguirá despuntando gracias a su genialidad y a pesar de tener que enfrentarse a sus demonios personales, una reputación cuestionable y el escepticismo de la conservadora corte. Salieri, cada vez más atormentado por este don divino, decide destruir a Amadeus ya que éste supone una amenaza para todo lo que él aprecia en la vida: su talento, su reputación, incluso su fe en Dios.

Lo que comienza como una rivalidad profesional se convertirá en una profunda obsesión personal que se prolongará durante 30 años y culminará en una confesión de asesinato y un intento desesperado por entrelazarse para siempre con el legado de Mozart", reza la extensa sinopsis de la producción de SkyShowtime.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, los tres episodios restantes que completan la miniserie de Amadeus, llegarán a la plataforma de streaming de forma semanal.

Además de Will Sharpe como Mozart, Paul Bettany como Salieri y Gabrielle Creevy como la incondicional esposa del joven prodigio, el reparto de Amadeus también incluye a Rory Kinnear, Lucy Cohu, Jonathan Aris, Ényì Okoronkwo, Jessica Alexander, Hugh Sachs, Paul Bazely, Rupert Vansittart, Anastasia Martin, Nancy Farino, Olivia-Mai Barrett, Viola Prettejohn y Jyuddah Jaymes.