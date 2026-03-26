Revolución y magia en el tráiler de La casa de los espíritus, la serie basada en la mítica novela de Isabel Allende

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS - PRIME VIDEO

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Prime Video ha lanzado el tráiler oficial de La casa de los espíritus, serie basada en la aclamada obra de Isabel Allende protagonizada por Nicole Wallace y Alfonso Herrera. El adelanto presenta a tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Latinoamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política, la magia y los fenómenos paranormales. La primera adaptación en español de la icónica novela llegará a la plataforma el 29 de abril con sus tres primeros capítulos.

El tráiler, de dos minutos y medio de duración, arranca con la voz en off de Alba, encarnada por Rochi Hernández, mientras Clara, interpretada por Wallace, toca el piano con la mente. "Mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia", dice Alba al leer el diario de su abuela.

A medida que avanza el adelanto, las imágenes muestran como Clara, una joven con poderes, crece para finalmente casarse con Esteban (Alfonso Herrera), un hombre mucho mayor que ella. "Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos", anima Clara al resto de mujeres de la escuela.

"A todas las otras extraordinarias mujeres que me dieron el valor de escribir mi historia, nuestra historia", dice la nieta de la saga. Así culmina un tráiler en el que Alba lucha para avanzar en derechos sociales y para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que pasó su abuela Clara a manos de su tirano marido.

La casa de los espíritus está protagonizada por Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén), que dan vida a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El reparto se completa con interpretaciones como la de Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) en el papel de Férula y Aline Küppenheim (Una mujer fantástica).

También participan Eduard Fernández (El 47) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca. A ellos se suman Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, y las interpretaciones de Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

La serie, que cuenta con Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro) como showrunners, arrancará el 29 de abril con el estreno de tres episodios. Después de este triple lanzamiento, La casa de los espíritus estrenará un episodio cada semana hasta culminar con su octava entrega el 13 de mayo.