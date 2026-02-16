La casa de los espíritus, serie basada en la obra de Isabel Allende, ya tiene fecha en Prime Video

La casa de los espíritus, serie basda en la obra de Isabel Allende, ya tiene fecha en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Prime Video ya ha puesto fecha al estreno de La casa de los espíritus, la serie que supondrá la primera adaptación en español para televisión de la icónica novela de Isabel Allende. La ficción, protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, llegará a la plataforma de Amazon el próximo 29 de abril.

Basada en la novela homónima de Isabel Allende, La casa de los espíritus es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

La casa de los espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos), como Férula, Aline Küppenheim (Una mujer fantástica), Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández (30 noches con mi ex) como Alba, Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son las productoras ejecutivas junto a las showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

La serie está producida por FilmNation Entertainment, la compañía ganadora de varios premios Oscar por Anora y Cónclave, con el apoyo de Fabula, la premiada productora chilena (La memoria infinita, Una mujer fantástica).